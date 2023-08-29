جروندبرج يصل إلى عدن للدفع بعملية السلام في اليمن صنعاء

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن، لعقد مباحثات مع الحكومة المعترف بها دوليا، للدفع بعملية السلام في البلاد.

وذكر مصدر حكومي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) ، أن" المبعوث الأممي وصل إلى عدن عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية، قادما من العاصمة المصرية القاهرة".

وأضاف أن "جروندبرج سيعقد مباحثات مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ومسؤولين في الحكومة، للدفع بعملية السلام في البلاد"، دون مزيد من المعلومات.

ولم يصدر تعليق فوري من مكتب المبعوث الأممي الخاص بشأن هذه الزيارة المفاجئة.

وكان المبعوث الأممي قد عقد أمس الإثنين، مباحثات في القاهرة مع وزير الخارجية سامح شكري، ومسئولين آخرين، إضافة إلى مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، دعا جروندبرج في بيان إلى ضرورة أن تتفق أطراف النزاع على المزيد من التدابير لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، وتنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني".

كما دعا "إلى ضرورة أن تجتمع الأطراف مع مختلف أصحاب المصلحة اليمنيين في إطار عملية جامعة تهدف إلى تحقيق السلام الدائم".

وكان جروندبرج قد عقد مؤخرا مباحثات في عدد من الدول، ضمن المساعي الأممية والدولية الرامية لإحياء مسار السلام في اليمن.

ومنذ أكثر من عام، يشهد اليمن حالة تهدئة بين الحكومة وجماعة أنصار الله الحوثية، وسط آمال بتحقيق اتفاق وقف إطلاق النار تمهيدا لسلام دائم في البلد الفقير الذي يعاني حربا خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.