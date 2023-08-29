اليابان: تحقيق يطالب وكالة جوني للمواهب بالاعتذار عن الاعتداءات الجنسية لمؤسسها ومساعدة الضحايا

طالب فريق تحقيق خارجي من أكبر وكالة مواهب للذكور في اليابان "جوني أند أسوشيتس" لفحص مزاعم بالاعتداء الجنسي ضد مؤسسها المتوفي جوني كيتاجاوا اليوم الثلاثاء، بأن تقبل الشركة الادعاءات وأن تعوض الضحايا، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وقال فريق التحقيق الذي تم تشكيله لمراجعة الادعاءات بأن نجم البوب الياباني كيتاجاوا اعتدى جنسيا على الشباب الذين وظفتهم الشركة وإنه يتعين على رئيستها الحالية، كريمة أخت قطب الأعمال المتوفي جولي كيكو فوجيشيما، أن تتنحى لتجنب القضايا التي ستقيمها إدارة الأسرة ولضمان "الإصلاح الكامل" لتلك للمنظمة.

وأكد تقرير فريق التحقيق أنه منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين حتى منتصف عام 2010، ارتكب كيتاجاوا بشكل متكرر، وعلى نطاق واسع، اعتداءات جنسية ضد العديد من أعضاء قسم الشباب بالوكالة، والذي كان يركز على تدريب المواهب الشابة.

وضم فريق التحقيق، الذي ترأسه المدعي العام السابق ماكوتو هاياشي، أيضا الطبيب النفسي نوزومو أسوكاي وعالم النفس السريري الممارس أزوسا سايتو.

وعقد فريق التحقيق أول جلسة استماع له في مايو الماضي، واستمع إلى مصادر متعددة، شملت أعضاء سابقين بوكالة المواهب الذين زعموا بأنهم تعرضوا للاعتداءات من كيتاجاوا.

يشار إلى أن كيتاجاوا كان أحد الشخصيات الأكثر نفوذا في صناعة الترفيه اليابانية قبل وفاته في عام 2019.

وخضعت مزاعم الاعتداء الجنسي ضده لتدقيق متجدد في اليابان بعد أن تضمن فيلم وثائقي بثته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في مارس مقابلات مع عدة أشخاص رفعوا دعاوى ضد قطب موسيقى البوب.