أظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما"، تراجع صافي الموجودات الأجنبية لديه في يوليو الماضي، بنسبة 3.9% على أساس شهري إلى 1.527 تريليون ريال.

وأوضح البنك، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن إجمالي موجوداته انخفضت بنحو 8.7% في الشهر الماضي على أساس سنوي.

وأشار البنك إلى أن إقراض البنوك للقطاع الخاص نما 0.7% على أساس شهري في الشهر الماضي إلى 2.434 تريليون ريال.

ونما إقراض البنوك إلى القطاع الخاص، على أساس سنوي، بنحو 10%، بينما سجل التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف تراجعا بنسبة 9.1% على أساس شهري في الشهر الماضي إلى 5.425 مليار ريال.