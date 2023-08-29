 المركزي السعودي: تراجع الموجودات الأجنبية بنسبة 3.9% في يوليو الماضي - بوابة الشروق
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المركزي السعودي: تراجع الموجودات الأجنبية بنسبة 3.9% في يوليو الماضي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 أغسطس 2023 - 3:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أغسطس 2023 - 3:54 م

أظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما"، تراجع صافي الموجودات الأجنبية لديه في يوليو الماضي، بنسبة 3.9% على أساس شهري إلى 1.527 تريليون ريال.

وأوضح البنك، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن إجمالي موجوداته انخفضت بنحو 8.7% في الشهر الماضي على أساس سنوي.

وأشار البنك إلى أن إقراض البنوك للقطاع الخاص نما 0.7% على أساس شهري في الشهر الماضي إلى 2.434 تريليون ريال.

ونما إقراض البنوك إلى القطاع الخاص، على أساس سنوي، بنحو 10%، بينما سجل التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف تراجعا بنسبة 9.1% على أساس شهري في  الشهر الماضي إلى 5.425  مليار ريال.


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