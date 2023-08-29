ليتوانيا لا تعتزم غلق المزيد من المعابر الحدودية مع بيلاروس في الوقت الحالي

لا تعتزم ليتوانيا إغلاق المزيد من المعابر الحدودية مع بيلاروس في الوقت الحالي، على الرغم من تواجد مجموعة فاجنر الروسية الخاصة في البلاد.

وقالت رئيسة الوزراء، إنجريدا سيمونيتي، للإذاعة الليتوانية اليوم الثلاثاء: "من المؤكد أنه لن يكون هناك قرار بشأن إغلاق المزيد من نقاط التفتيش في المستقبل القريب".

ولكنها أضافت أن خطط الطوارئ ستظل قائمة طالما استمرت التهديدات، موضحة أن الخطط تحدد عدد المعابر الحدودية مع بيلاروس وأي منها التي يمكن تقليصها، وصولا إلى "الإغلاق التام"، وهو الذي سيتم بالتنسيق مع دول أخرى.

وتشعر ليتوانيا، شأنها شأن بولندا ولاتفيا، بقلق بسبب أنشطة قوات فاجنر في بيلاروس، الحليف الوثيق لموسكو.