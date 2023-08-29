اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأفغانستان تقرر تسليم 25 عيادة للسلطات

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تعتزم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان، تسليم مسئولية 25 عيادة إلى السلطات التي تخضع لحكم طالبان، وذلك بسبب نقص التمويل.

وقال إيلوي فيليون، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان، على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "إننا نقوم الآن بتسليم هذه المسئولية إلى السلطات".

من ناحية أخرى، أكد متحدث باسم طالبان أن عملية النقل ستتم بحلول نهاية الشهر.

وقال شرفت زمان، المتحدث باسم وزارة الصحة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "سنحاول بإذن الله تقديم الخدمات من ميزانيتنا الداخلية".

وعلى الرغم من عودة طالبان إلى السلطة، قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدعم لـ33 عيادة على مدار العامين الماضيين، حتى حدوث النقص الواضح في التمويل من جانب الدول المانحة.