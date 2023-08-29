مسئول موريتاني: نأمل أن تشكل قمة نواكشوط محطة بارزة في مسار القمم العربية التنموية

أعلن حسني الفقيه رئيس وفد موريتانيا في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية على مستوى كبار المسئولين، اليوم الثلاثاء، أن القمة العربية التنموية المقرر عقدها في نواكشوط يوم 7 نوفمبر المقبل ستحمل شعار "الأمن الغذائي العربي ضمان للسيادة".

وأضاف الفقيه خلال كلمته أمام اجتماع المجلس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أن بلاده قامت بكل الترتيبات لإنجاح القمة التنموية بتوجيهات من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني.

وأعرب الفقيه عن أمله أن تشكل هذه القمة محطة بارزة في مسار القمم العربية التنموية، مشيرا إلى أن العالم يشهد اضطرابات كبيرة في إمدادات الغذاء والطاقة وارتفاع معدلات التضخم، بسبب العديد من الأزمات المتلاحقة مثل تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والأزمة الروسية الأوكرانية، إضافة إلى التغيرات المناخية وما ترتب عليها من اختلالات في النظم البيئية في العالم هي أمور تنعكس بشكل مباشر على أمن الطاقة والغذاء في العالم.

وأضاف: "لقد نالت المنطقة العربية نصيباً وافراً من ذلك، بسبب اعتماد غالبية بلداننا العربية على الاستيراد في تغطية معظم احتياجاتها الغذائية".

وأكد رئيس وفد موريتانيا أهمية العمل العربي المشترك وتكثيف الجهود لتحقيق مزيد من التنسيق والتكامل حيال العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها تحقيق الطموحات المشروعة للشعوب العربية في التنمية والرفاهية.