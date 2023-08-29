عضو البرلمان الروسي: مصر وروسيا يد واحدة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

قال إيليا شكالوف عضو مجلس البرلمان في دولة روسيا ورئيس وفد الجامعات الروسية الزائر لمدينة الإسكندرية، إن مصر وروسيا يد واحدة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة الروسية الإفريقية في مدينة سانبطرسبج والمباحثات المثمرة أعطت الضوء الأخضر لتفعيل العلاقات المصرية الروسية.

وأضاف عضو البرلمان الروسي في تصريحات خاصة، على هامش المنتدى الدولي "روسيا - إفريقيا" و"حوار الحضارات منذ ألف عام"، الذي نظمه البيت الروسي بالإسكندرية، وأداره الدكتور محمد صلاح أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة الصداقة بين الشعوب بروسيا، أنه رغم أن روسيا تواجه عقوبات ومشاكل وتدير العمليات العسكرية في أوكرانيا إلا أنه حرص برفقة رؤساء الجامعات الروسية زيارة محافظة الإسكندرية وجامعتها.

وأعرب، عن سعادته بلقاءات المحافظة والجامعة، خاصة وأن الدولتين تحتفلان بمرور 80 عاما على العلاقات الدبلوماسية، متابعا "الشعب المصري ودود ومبتسم ولديه كرم الضيافة".

وأكد رئيس الوفد الروسي، أن زيارة الإسكندرية تأتي في إطار الدبلوماسية الشعبية، مشيرا إلى أن الدبلوماسية السياسية من خلال وزارة الخارجية والمؤسسات الرسمية هامة، ولكن الدبلوماسية الشعبية تجعل التعامل أسهل من خلال رجال الأعمال والجامعات والبرلمان، لافتا إلى أن اللقاءات المثمرة بين الجامعات الروسية والمصرية تفتح مجالات للتعرف أكثر وفتح مجالات التعاون.

فيما أوضحت الدكتورة آنا بريخودكو، مسئولة العلاقات الخارجية بجامعة كوتافاين موسكو، أن هناك اهتمام بالطلاب داخل الجامعة، حيث يتم تأهيل وتدريب نحو 95% منهم لسوق العمل وتوفير فرص عمل براتب لا يقل عن 90 ألف روبل.

وتابع دكتور خاجوروف آيتشيفخ رئيس جامعة كوبان الروسية، في تصريحات خاصة، أنه سيتم توقيع بروتوكولات مشتركة مع الجامعات المصرية، خلال الفترة المقبلة لتوفير المنح للطلاب المصريين، مؤكدا أنه يوجد برامج متخصصة لجذب الطلاب المصريين.

ولفت رئيس جامعة كوبان، إلى أن عدد كبير من الخبراء الروس يشتركون بمشروع الضبعة النووي المصري، تحت إشراف الشركة الروسية "روس آتوم"، مشيرا إلى أن روسيا تملك استراتيجية للاتجاه نحو الشرق.

وأبدى رئيس جامعة الطب الروسية سفخينين آندرى، استعداده لتدريب الكوادر الطبية المصرية.