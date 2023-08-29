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أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، انخفاض فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال يوليو الماضي، بنسبة 43.5% على أساس سنوي، مع تراجع حصيلة صادرات الغاز الطبيعي.

سجل الميزان التجاري في قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال شهر يوليو، فائضاً بقيمة 19.64 مليار ريال (5.4 مليارات دولار)، وفق مسح أجرته وكالة «الأناضول»، طبقا لبيانات وزارة التخطيط والإحصاء.

وكان فائض الميزان التجاري القطري قد سجل 34.769 مليار ريال (9.57 مليارات دولار) بالشهر المماثل من 2022.

وعلى أساس شهري، ارتفع الفائض التجاري لقطر بنسبة 12.8 بالمئة في يوليو من 17.41 مليار ريال (4.79 مليارات دولار) في يونيو الماضي.

وأظهرت البيانات انخفاض الصادرات في يوليو بنسبة 34.4 بالمئة إلى 29.08 مليار ريال (8 مليارات دولار) على أساس سنوي، فيما زادت على أساس شهري بنسبة 8.4 بالمئة.

وبالنسبة للواردات، فقد انخفضت بنسبة 1.6 بالمئة على أساس سنوي في يوليو إلى 9.43 مليارات ريال (2.59 مليار دولار)، بينما ارتفعت هامشيا بواقع 0.2 بالمئة على أساس شهري.

وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية عالميا مع زيادة صادرات موردين كبار مثل أستراليا والولايات المتحدة.