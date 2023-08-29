وزير خارجية السودان: زيارة البرهان لمصر كانت مثمرة وبناءة

قال وزير الخارجية السوداني المكلف السفير علي الصادق، إن زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان لمصر جاءت في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين مبينا أن الزيارة كانت مثمرة وبناءة.

وأوضح السفير علي الصادق في تصريح صحفي عقب عودة رئيس المجلس للبلاد، أن الجانبين السوداني والمصري إنخرطا في مباحثات مشتركة تم فيها إستعراض بعض القضايا الملحة ومنها التكدس الذي يحدث في المعابر بين البلدين خاصة فيما يتعلق بحركة المواطنين وحركة البضائع وأثر ذلك علي حركة الصادر والوارد بين البلدين.

حيث تم الإتفاق على تسريع العمل في هذه المعابر الحدودية مضيفا أن المباحثات تناولت أيضا الوجود السوداني الكبير بمصر وما تقوم به الحكومة المصرية من جهد في تسهيل خدمات إستقبال السودانيين وقال أن المباحثات تطرقت كذلك لتسهيل حركة رجال الأعمال بين البلدين وذلك بغرض دعم وتنشيط الحركة التجارية بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. وقال وزير الخارجية أن المباحثات تناولت قضية المدارس السودانية في مصر بما يسهم في توفيق أوضاعها لضمان استقرار العام الدراسي.