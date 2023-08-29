دراسة: واحد من كل أربعة ألمان يعتقد بوجود قوى سرية في عالم السياسة

كشفت نتائج دراسة في ألمانيا، أن الشعبوية والإيمان بالمؤامرات منتشران على نحو واسع في البلاد.

وأظهرت نتائج هذه الدراسة التي أجرتها جامعة هوهنهايم الواقعة جنوب مدينة شتوتجارت، أن واحدا من كل أربعة ألمان على قناعة بأن هناك "قوى سرية" توجه السياسة.

ووفقا للنتائج، يعتقد 20% من الألمان أن وسائل الإعلام "تكذب بشكل منهجي".

وقال عالم الاتصالات فرانك برتشنايدر، اليوم الثلاثاء، ملخصا نتائج الدراسة: "بوجه عام، أكثر من ثلث الألمان لديهم تصور يميني شعبوي بالمعنى الأوسع عن العالم".

وأيد 16% ممن شملهم الاستطلاع مقولة إن البلاد "أقرب شبها إلى النظام الديكتاتوري منها إلى النظام الديمقراطي".

وأجرى الاستطلاع معهد "فورزا" لأبحاث الرأي بتكليف من الجامعة في يوليو الماضي وشمل 4024 شخصا يحملون جواز السفر الألماني.

وذكر برتشنايدر أن هذه النظرة للعالم لم تترسخ لدى مجموعة كبيرة ممن شاركوا في الاستطلاع وحسب بل إنها تزداد شعبية وقال: "انخفض الرضا عن أداء الديمقراطية بمقدار عشر نقاط مئوية بين عامي 2022 و2023". وتابع أن مقدار الثقة في الحكومة الألمانية تراجع بشكل ملحوظ بين عامي 2022 و2023، بشكل لم يحدث مع أي مؤسسة أخرى.

وأضاف برتشنايدر شارحا هذا الاتجاه: "عندما يتعزز هذا الإحباط وحالة عدم الرضا هذه، عندئذ يجري البحث عمن يتحمل المسئولية عن هذا، وعندئذ يشكل المرء عالمه بما يتوافق مع حقائقه، ولم يكن هذا التشكيل بمثل هذه السهولة كما هو عليه اليوم".

وقام فريق الاستطلاع بطرح 22 مقولة على المشاركين، وتضمن بعض هذه المقولات قصص مؤامرة، وكان الفريق يطلب من المشاركين توضيح مدى تأييدهم أو رفضهم لهذه المقولات.