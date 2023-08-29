مقابلة سفير إسرائيلي لسياسي روماني يميني متطرف تثير انتقادات

أثار اجتماع سفير إسرائيلي مع زعيم حزب روماني يميني متطرف انتقادا شديدا.

والتقى السفير الإسرائيلي رؤوفين عازر بجورج سيميون، رئيس حزب التحالف من أجل وحدة الرومانيين أمس الاثنين، وفقا لتقارير إعلامية.

وكتب مركز فيزنتال في القدس في بيان اليوم الثلاثاء أن أبرز زعيمين ضمن أعضاء حزب التحالف من أجل وحدة الرومانيين مجدا وعظما من أعضاء "حركة الحرس الحديدي الفاشية الرومانية، التي قتلت العديد من اليهود في رومانيا إبان الحرب العالمية الثانية، باعتبارهم أبطالا".

وأضاف البيان "تم إخطارنا أن هيئة ياد فاشيم وهي هيئة ذكرى الهولوكوست (المحرقة النازية) وخبراء من وزارة الخارجية عارضوا الاجتماع".

وتحدث إفرايم زوروف رئيس مركز فيزنتال عن "سابقة شديدة الإشكالية".

وقال زوروف إنه "لا يصدَّق أن يلتقي ممثل رسمي لدولة إسرائيل بزعيم حزب سياسي تمجد قيادته قتلة اليهود ولا يعترفون بمسئولية رومانيا عن دورها في القتل الجماعي لليهود على أيدي الرومانيين خلال الهولوكوست".