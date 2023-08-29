مباحثات عراقية إيرانية لضبط الحدود وتأمين زيارة أربعينية الأمام الحسين

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عقد في بغداد اليوم الثلاثاء جولة مباحثات بين وزارة الداخلية العراقية ونظيرتها الإيرانية كرست لضبط الحدود البرية بين البلدين بالتزامن مع توافد الزوار الإيرانيين لإحياء أربعينية الأمام الحسين التي ستبلغ ذروتها الأسبوع المقبل في محافظة كربلاء (120كم جنوب بغداد).

وشدد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري رئيس الجانب العراقي في المباحثات على ضرورة " العمل الأمني المشترك في ضبط الحدود العراقية الإيرانية وتبادل المعلومات الاستخبارية، فضلاً عن مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات والإرهاب".

وثمن الشمري "التعاون المثمر بين العراق وإيران خلال زيارة أربعينية الأمام الحسين".

من جانبه، رحب وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي بخطوات ودور وزارة الداخلية العراقية في تسهيل دخول الزائرين القادمين من إيران عبر المنافذ الحدودية وآلية نقلهم.

كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الشرطة العراقية مع باقي الأجهزة الأمنية في توفير الحماية للزائرين والانسيابية في حركة المرور.

وكان الوزير الإيراني قد وصل اليوم إلى العراق فيما تشهد جميع المنافذ الحدودية العراقية-الإيرانية تدفق عشرات الآلاف من الزائرين للمشاركة في أحياء أربعينية الأمام الحسين.