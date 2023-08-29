البريطانية ميازاكي تحقق الفوز في ظهورها الأول في بطولات جراند سلام للتنس

حققت اللاعبة البريطانية ليلي ميازاكي الفوز في أول مباراة لها على الإطلاق في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى حيث تغلبت على الروسية مارجريتا بيتوفا 6 / 3 و6 / 3 مساء الاثنين ضمن منافسات الدور الأول من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز).

وتردد اسم النجمة البريطانية إيما رادوكانو عندما حققت ميازاكي، الممثلة الوحيدة لبريطانيا في منافسات السيدات باليوم الأول من البطولة، الفوز على منافستها الروسية.

وربما من غير المرجح أن تكرر ميازاكي المصنفة 199 على العالم إنجازا يضاهي إنجاز ردوكانو عندما توجت باللقب قبل عامين، لكن لا شك في أن لديها الفرصة لتقديم مشوار جيد في البطولة.

وتصطدم ميازاكي في الدور الدور الثاني مع السويسرية بليندا بنشيتش البطلة الأولمبية.

وقالت ميازاكي، اللاعبة اليابانية الأصل :"ستكون مباراة صعبة بالتأكيد... لكنني أعتقد أن الأمر الجيد يتمثل في أنني شاهدت العديد من مبارياتها، بينما لا تعرف هي الكثير عني."