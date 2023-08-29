إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالصف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب 4 أشخاص في حادث مروري بنفق الودي مركز الصف، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بنفق الودي نطاق مركز الصف.

انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل مع سياره نقل مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج.

وتم رفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.