المكتبة البافارية العامة تشتري لوحة الموجة الكبيرة للفنان الياباني هوكوساي

اشترت المكتبة العامة في ولاية بافاريا الألمانية لوحة "الموجة الكبيرة" للفنان الياباني كاتسوشيكا هوكوساي (1760-1849)، وهي واحدة من أشهر الأعمال الفنية التصويرية في العالم.

وأعلنت المكتبة البافارية، اليوم الثلاثاء، أن اللوحة تم شراؤها من مجموعة خاصة مقابل مبلغ باليورو يتألف من سبعة أرقام منخفضة مشيرة إلى أن شراء هذه اللوحة يمثل خاتمة وذروة عمليات شراء أعمال للفنان الياباني.

وكان الفنان الياباني ابتكر هذا النقش الخشبي في الفترة بين 1830-1832، وكان العنوان الأصلي لهذه اللوحة هو "تحت الموجة في البحر قبالة كاناجاوا"، وهي اللوحة الأشهر في سلسلته من النقش الخشبي "36 منظرا لجبل فوجي". ويمكن رؤية الجبل المقدس في خلفية اللوحة بينما تظهر في المقدمة موجة هائلة تهدد بكسر مراكب صيد.

وقالت المكتبة إن اللوحة تعد تجسيدا لجمال الطبيعة وقوتها التدميرية كمجاز يعبر عن فناء الحياة البشرية كما أنها رمز لاقتحام الغرب لليابان.

من جانبه، قال وزير الثقافة البافاري ماركوس بلومه إنه من خلال عملية الشراء الجديدة زادت المجموعة اليابانية المبهرة التابعة للمكتبة البافارية العامة جوهرة جديدة وأضاف:" أنا مسرور للغاية لأننا تمكنا من إحضار هذه المطبوعة ذات العيار الثقيل إلى بافاريا. بهذا تعد بافاريا من ضمن الأماكن القليلة في ألمانيا التي تحتوي مجموعاتها على مثل هذا النوع من القطع الثمينة لهذا الفنان المشهور عالميا".

وتابع الوزير أن هذا العمل سيكون واحدا من أبرز العناصر في المعرض السنوي الذي تزمع المكتبة البافارية إقامته في عام 2025 وستخصصه للمجموعة اليابانية من النقوش الخشبية الملونة.

وتضم المجموعة اليابانية الموجودة لدى المكتبة البافارية ما مجموعه نحو 90 ألف مجلد مطبوع و100 مخطوطة و900 ورقة مطبوعة.