ثنائية رونالدو تقود النصر لفوز كبير على الشباب في الدوري السعودي

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين من ركلتي جزاء ليقود فريقه النصر للفوز على ضيفه الشباب 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين (روشن).

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز الأهلي على الطائي 2 / صفر والتعاون على الأخدود 1 / صفر وتعادل الخليج مع الحزم 1/1، وضمك مع الفتح 2/2.

وافتتح رونالدو التسجيل للنصر في الدقيقة 13 من ركلة جزاء قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 38 من ركلة جزاء ثانية.

وأضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بثلاثية نظيفة. وفي الشوط الثاني، أهدر عبد الرحمن غريب ركلة جزاء للنصر في الدقيقة 63 قبل أن يسجل سلطان الغنام الهدف الرابع في الدقيقة 80.

واضطر الشباب للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 78 بعد طرد إيفر بانيجا.

ورفع النصر رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس، وتوقف رصيد الشباب عند نقطتين في المركز السابع عشر قبل الأخير.