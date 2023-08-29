أنقرة: تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني شمال العراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد عنصرين من تنظيم "حزب العمال الكردستاني" الإرهابي شمال العراق، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية.

وأكدت وزارة الدفاع في بيان لها أن قواتها "ستواصل تدمير أوكار إرهابيي التنظيم فوق رؤوسهم أينما كانوا".

وقالت: "تم تحييد 2 من إرهابيي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق خلال عملية (عسكرية) جوية".

وفي سياق آخر، ذكرت الوزارة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن قوات حرس الحدود ألقت القبض على 6 أشخاص بينهم 3 إرهابيين من "حزب العمال الكردستاني"، أثناء محاولتهم التسلل إلى البلاد قادمين من سوريا وإيران.