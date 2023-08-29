 رجال الإطفاء في اليونان يكافحون حرائق الغابات لليوم الـ11 - بوابة الشروق
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رجال الإطفاء في اليونان يكافحون حرائق الغابات لليوم الـ11

أثينا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 أغسطس 2023 - 12:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أغسطس 2023 - 12:40 م

مازال المئات من رجال الإطفاء يحاولون اليوم الثلاثاء، إخماد حرائق الغابات المستعرة على الحدود بين اليونان وتركيا منذ 11 يوما.

ويعمل نحو 475 من رجال الإطفاء على إخماد الحرائق باستخدام ست طائرات وأربع مروحيات.

ويستخدم رجال الإطفاء حاليا دبابة ليوبارد تم تحويلها، وجرى إحضارها خصيصا للمنطقة من وسط اليونان، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز.

ومازالت الرياح المتوسطة تؤجج النيران في المنطقة، مما يؤدى إلى اشتعال النيران من جديد في الكثير من المناطق.

وذكرت قناة "إي ار تي نيوز" الإخبارية، أن عملية التعويض بدأت بالنسبة للسكان المحليين.

ومن المقرر أن يترأس رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس اجتماع أزمة بشأن جهود إخماد الحريق في المنطقة في وقت لاحق من اليوم.

كما من المتوقع أن يناقش البرلمان اليوناني مسألة الحرائق الخميس المقبل.


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