رئيس لجنة إدارة الزمالك: لم نوافق على تقسيط غرامة كهربا

كشف عماد البناني، رئيس اللجنة المؤقتة المعينة لإدارة نادي الزمالك، حقيقة الموافقة على تقسيط غرامة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي.
الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عاقب كهربا بغرامة 2 مليون دولار بالإضافة إلى فوائد 5% تضاف منذ رحيله عن النادي في يونيو 2019، وذلك بعدما فسخ اللاعب عقده وانتقل إلى فريق أفيس البرتغالي.
وقال البناني في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «المحور»: «الحديث عن الموافقة على تقسيط غرامة كهربا غير صحيح بالمرة، ولم تحدث أي مناقشات في هذا الملف».
وأضاف: «لم نناقش أي ملفات تخص غرامة كهربا أو تجديد عقود حارس المرمى محمد صبحي وأحمد فتوح، أو رحيل زيزو».
وأوضح: «تم سداد مستحقات المدير الفني الكولومبي خوان أوسوريو بالكامل بجانب 4.5 مليون جنيه مستحقات للاعبي الفريق الأول».
وتابع: «خفضنا ديون الزمالك إلى 400 مليون جنيه وسيتم جدولتها بعدما كانت قد وصلت إلى مليار و200 مليون جنيه».
وأتم: «تواصلنا مع الجهة الإدارية المختصة لتعيين هيئة قضائية لإدارة انعقاد الجمعية العمومية».