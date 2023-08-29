 رئيس لجنة إدارة الزمالك: لم نوافق على تقسيط غرامة كهربا - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 أغسطس 2023 4:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل مدافع في الدوري المصري موسم 2022/2023 ؟



النتـائـج تصويت

رئيس لجنة إدارة الزمالك: لم نوافق على تقسيط غرامة كهربا

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 29 أغسطس 2023 - 3:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أغسطس 2023 - 3:51 م

كشف عماد البناني، رئيس اللجنة المؤقتة المعينة لإدارة نادي الزمالك، حقيقة الموافقة على تقسيط غرامة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي.

الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عاقب كهربا بغرامة 2 مليون دولار بالإضافة إلى فوائد 5% تضاف منذ رحيله عن النادي في يونيو 2019، وذلك بعدما فسخ اللاعب عقده وانتقل إلى فريق أفيس البرتغالي.

وقال البناني في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «المحور»: «الحديث عن الموافقة على تقسيط غرامة كهربا غير صحيح بالمرة، ولم تحدث أي مناقشات في هذا الملف».

وأضاف: «لم نناقش أي ملفات تخص غرامة كهربا أو تجديد عقود حارس المرمى محمد صبحي وأحمد فتوح، أو رحيل زيزو».

وأوضح: «تم سداد مستحقات المدير الفني الكولومبي خوان أوسوريو بالكامل بجانب 4.5 مليون جنيه مستحقات للاعبي الفريق الأول».

وتابع: «خفضنا ديون الزمالك إلى 400 مليون جنيه وسيتم جدولتها بعدما كانت قد وصلت إلى مليار و200 مليون جنيه».

وأتم: «تواصلنا مع الجهة الإدارية المختصة لتعيين هيئة قضائية لإدارة انعقاد الجمعية العمومية».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك