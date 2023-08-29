رئيس لجنة إدارة الزمالك: لم نوافق على تقسيط غرامة كهربا

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كشف عماد البناني، رئيس اللجنة المؤقتة المعينة لإدارة نادي الزمالك، حقيقة الموافقة على تقسيط غرامة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي.

الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عاقب كهربا بغرامة 2 مليون دولار بالإضافة إلى فوائد 5% تضاف منذ رحيله عن النادي في يونيو 2019، وذلك بعدما فسخ اللاعب عقده وانتقل إلى فريق أفيس البرتغالي.

وقال البناني في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «المحور»: «الحديث عن الموافقة على تقسيط غرامة كهربا غير صحيح بالمرة، ولم تحدث أي مناقشات في هذا الملف».

وأضاف: «لم نناقش أي ملفات تخص غرامة كهربا أو تجديد عقود حارس المرمى محمد صبحي وأحمد فتوح، أو رحيل زيزو».

وأوضح: «تم سداد مستحقات المدير الفني الكولومبي خوان أوسوريو بالكامل بجانب 4.5 مليون جنيه مستحقات للاعبي الفريق الأول».

وتابع: «خفضنا ديون الزمالك إلى 400 مليون جنيه وسيتم جدولتها بعدما كانت قد وصلت إلى مليار و200 مليون جنيه».

وأتم: «تواصلنا مع الجهة الإدارية المختصة لتعيين هيئة قضائية لإدارة انعقاد الجمعية العمومية».