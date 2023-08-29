استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي اتجهت فيه أسعار الأوراق المالية نحو الارتفاع، مع ترقب المتعاملين الجولة الجديدة من البيانات الاقتصادية التي توضح اتجاهات الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة والصين وهما أكبر اقتصادين في العالم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي ظل قريبا من مستوى 80 دولارا للبرميل، بعد ارتفاعه بنحو 5ر1% خلال الأيام الثلاثة الماضية وهي أطول فترة ارتفاع متصلة منذ أواخر يوليو الماضي. ودفع الارتفاع الأخير سعر الخام القياسي الأمريكي ليقترب من مستواه في أوائل العام الحالي.

وقالت شركة سينوبك أكبر شركة لتكرير النفط في الصين إن طلب البلاد على الخام خلال النصف الثاني من العام الحالي سينمو بوتيرة أبطأ من وتيرة النمو خلال النصف الأول. في الوقت نفسه تشير التوقعات إلى أن مجلس الاحتياط لاتحادي (البنك المركزي) لأمريكي قد يواصل زيادة أسعار الفائدة مما يقلل فرص نمو النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة في أكبر اقتصاد في العالم.

وفي تعاملات اليوم تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار سنتين اثنين إلى 08ر80 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل بحول الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت سنغافورة، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار سنت واحد إلى 43ر84 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل.