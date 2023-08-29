اصطحب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، ابنته في جولة أجراها اليوم الثلاثاء، بمقر القيادة البحرية.

ودعا كيم، خلال الجولة، إلى تعزيز القوات البحرية أثناء زيارته لقيادتها ، بينما ندد بقيام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بتعزيز تعاونها العسكري الثلاثي، بحسب وكالة يونهاب.

وجاءت زيارة كيم، متزامنة مع يوم البحرية في كوريا الشمالية، بعد أيام من زيارته لوحدة بحرية حيث تفقد خلالها اختبار صاروخ كروز على متن سفينة حربية.

وقال الرئيس الكوري الشمالي، إن تحقيق النجاحات في التطوير السريع للقوة البحرية أصبح قضية ملحة للغاية في ضوء ما سماها «المحاولات العدوانية الأخيرة للأعداء» وطبيعة الأعمال العسكرية.

ودعا كيم، البحرية إلى الحفاظ على الاستعداد للحرب، وقال إن تعزيز التعاون الأمني بين سيئول وطوكيو وواشنطن جعل المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية أكثر المياه غير المستقرة مع خطر نشوب حرب نووية.

وانتقد أيضًا زعماء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، ووصفهم بـ «زعماء العصابات»، في انتقاد واضح لأول قمة قائمة بذاتها في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ماريلاند في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان الزعماء الثلاثة قد توصلوا إلى سلسلة من الاتفاقات خلال القمة، بما في ذلك الالتزام بالتشاور مع بعضهم البعض على وجه السرعة في حال وجود تهديدات مشتركة، وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة سنوية ومواصلة التعاون المعزز في مجال الدفاع الصاروخي الباليستي لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.