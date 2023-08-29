اتصالات النواب: توصيل خدمات الألياف الضوئية بجميع المناطق والأحياء بنهاية العام

قال النائب أحمد البدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الدولة تستهدف توصيل خدمات الألياف الضوئية بجميع المناطق والأحياء بنهاية العام، لافتا إلى إجراء مسح شامل الأماكن كافة خارج نطاق التغطية بواسطة القطاع التنفيذي بالمصرية للاتصالات لتوصيل الخدمات الجديدة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، إلى بذل الدولة المصرية جهود منقطعة النظير في مجال البنية التحتية التكنولوجية على مدار السنوات الماضية من خلال تقوية الشبكات وإنشاء المحطات وحصول شركات خدمات الاتصالات على الترددات واستبدال الكابلات النحاس بالألياف الضوئية.

ونوه إلى نجاح المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تطبيق منظومة التحول الرقمي وتوصيل خدمات الألياف الضوئية داخل 1500 قرية، موضحا أن توصيل الخدمة يأتي بمؤخرة جدول أعمال المبادرة إذ يستلزم أولا استكمال المرافق من البينة الأساسية والصرف الصحي والغاز.

وبشأن إعلان المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم توفر البنية التحتية اللازمة لتطبيق منظومة التصويت الإلكتروني، قال: «هناك مناطق كثيرة البنية الأساسية مكتملة وتستطيع تطبيق التصويت الإليكتروني، ولكن البعض الآخر غير مؤهل لذلك»، موضحا أن المادة الثالثة من قانون الهيئة الوطنية العليا للانتخابات تجيز استخدام وسائل الاتصال للتصويت الإليكتروني.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة سوف تستكمل منظومة البنية التحتية التكنولوجية بمختلف القرى والمراكز، قائلا: «مع دخول المرحلة الثانية ثم المرحلة الثالثة سوف تكتمل منظومة التحول الرقمي، ويمكننا الاعتماد على التصويت الإليكتروني في الانتخابات»، منوها أنه يجري العمل بأقاليم الصعيد القناة والدلتا على توصيل خدمات الألياف الضوئية وإنشاء الشبكات ومحطات التقوية.