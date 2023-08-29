تايمز: الاتحاد الأوروبي يريد انضمام كييف في أقل من 7 سنوات

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن بروكسل تريد أن تصبح أوكرانيا عضوا كاملا بالاتحاد الأوروبي في غضون أقل من سبعة أعوام في إطار "توسع دراماتيكي" سيتضمن أيضاً غرب البلقان.

وقال مسئول بارز في الاتحاد الأوروبي، إنه حدد عام 2030 موعداً نهائياً لما وصفه بـ"الانفجار العظيم".

وبحسب "تايمز"، يطلق هذا التاريخ إشارة البدء فيما سيكون ماراثوناً شاقاً لبروكسل للموافقة على برنامج الإصلاحات الأكثر تشدداً في الاتحاد، ويتراوح من ميزانيتها إلى نظام التصويت الأوروبي، منذ معاهدة لشبونة عام 2007.

وأعلن شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، أعلى جهاز صناعة قرار في الاتحاد الأوروبي، والذي يضم قادة أوروبا، الموعد المستهدف للتوسع خلال قمة في سلوفينيا.

وقال ميشيل أمام منتدى بليد الاستراتيجي، الذي يضم قادة من مولدوفا، وألبانيا، ومقدونيا الشمالية: "لنكون ذا مصداقية، أعتقد أنه يتعين علينا التحدث بشأن التوقيت والواجبات".

وستكون أوكرانيا التي مزقتها الحرب أفقر بلد في الاتحاد الأوروبي حتى الآن، مع رابع أكبر عدد سكان وأكبر منطقة جغرافية من جميع بلدان الكتلة، الأمر الذي يجعل الدمج مكلفاً للغاية للدول الأعضاء الآخرين بدون تعديل كبير لميزانيات بروكسل.

وذكرت "تايمز" أن عضوية الدول الفقيرة، مثل أوكرانيا، ستعيد إشعال النقاشات المحتدمة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي حول تأثير حرية الحركة على خفض الأجور في الدول الأعضاء الحالية.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن متوسط الأجور الشهرية في أوكرانيا كان 361 يورو قبل الحرب الروسية مقارنة بأكثر من 4 آلاف يورو في ألمانيا، أو 1.700 يورو في بولندا المجاورة، الأمر الذي يشكل خطر تدفقات سكانية كبيرة على الغرب.

وقال ميشيل: "يجب أن نضع لأنفسنا هدفاً واضحاً"، مضيفا" "أعتقد أننا يجب أن نكون مستعدين – على كلا الجانبين – بحلول 2030 للتوسع. هذا أمر طموح، لكنه ضروري ويظهر أننا جادين".

وسيعقد قادة الاتحاد الأوروبي أول مناقشة بشأن الإصلاحات في قمة غير رسمية في مدينة غرناطة بأسبانيا في أكتوبر المقبل.

وأضاف ميشيل: "دمج أعضاء جدد إلى اتحادنا لن يكون سهلا، سيؤثر على سياساتنا، وبرامجنا، وميزانياتهم"، متابعا: "سيتطلب إصلاحات وشجاعة سياسية".

ويمثل التوسع تحدياً كبيراً للاتحاد الأوروبي الذي الذي يواجه صعوبات طويلة الأمد في إصلاح هياكله، وخاصة الميزانية ونظام التصويت الذي يتم تحديده مع خلافات بشأن المصالح الوطنية وحق النقض الفردي.

وأفادت مصادر من الاتحاد الأوروبي بأن فرنسا وألمانيا تعتبران مسألة الإصلاحات صعبة بسبب الانقسامات العميقة بشأن التكامل الأوروبي وصعود الأحزاب الشعبوية في شتى أنحاء أوروبا.