زاباتا: انتظر مواجهة ديوكوفيتش طوال مسيرتي

اعتبر الإسباني بيرنابي زاباتا أن مواجهة الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في ثاني أدوار بطولة أمريكا المفتوحة "فرصة"، مشيرا إلى أنه لطالما حلم بالمنافسة على ملعب آرثر آش بمدينة نيويورك.

وفي تصريحات عقب فوزه على الأمريكي إيثان كوين بنتيجة 6-4 و6-4 و6-3 في ساعتين و13 دقيقة، قال المصنف الـ76 عالميا "بصراحة، إنه الملعب الذي طالما حلمت باللعب على أرضه، إذ يعد ملعب آرثر آش هو الأكبر في العالم (يتسع لحوالي 24000 متفرج)".

وأضاف: "لطالما حلمت بالمنافسة أمام لاعبين كبار، وفي هذه الحالة أمام نوفاك. في النهاية، هذا ما يحلم به أي طفل عندما يشاهد التلفاز: أن يكون على ملعب كبير في "بطولة كبرى" أمام واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ".

وزاد صاحب الـ26 عاما: "في الحقيقة هي مباراة أريد حقًا أن ألعبها. أعلم على ماذا تنطوي، لكنني أريد حقًا أن أخوضها لأنها فرصة تنتظرها طوال مسيرتك".

وختم: "يجب أن أحاول الفوز بالمباراة دون التفكير في كونها أمام لاعب مثل نوفاك، ودن التفكير في الملعب... في نهاية المطاف، إنها مباراة أخرى في مسيرتي، وأنا أنظر إليها على هذا النحو".