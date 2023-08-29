المرشح لتولي منصب مفوض شئون المناخ الأوروبي يجتاز أولى العراقيل

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يتأهب الهولندي فوبكه هويكسترا لتولى منصب المفوض الجديد لشؤون المناخ في الاتحاد الأوروبي عقب مقابلة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء.

وكتبت فون دير لاين في بيان: "أبدى السيد هويكسترا دافعية قوية تجاه المنصب والتزاما كبيرا إزاء الاتحاد الأوروبي".

وكتبت أنها ستقترح على عواصم الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبى تعيين هويكسترا في المنصب.

ويشغل هويكسترا (47 عاما) منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية منذ عام 2022. وشغل حقيبة وزارة المالية قبل ذلك.

وكتبت فون دير لاين: "إن خبرته الحكومية ستكون رصيدا قويا خاصة في دبلوماسية المناخ الأوروبية أثناء الاستعداد لقمة كوب 28 وتمويل مشروعات المناخ، فضلا عن تنفيذ الاتفاقات التشريعية المتعلقة بالمناخ".

وأضافت أن هويكسترا شدد خلال المقابلة على التزامه إزاء استهداف سياسات مناخ طموحة والحفاظ على التوازن الاجتماعي في العمل على الحياد المناخي.