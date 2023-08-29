خبير في الشئون الإفريقية: مصر تنحاز للأمن والسلم بالسودان

قال الدكتور رامي زهدي خبير الشئون الإفريقية، إن «الدولة المصرية تسعى دائمًا للحفاظ على المؤسسات الوطنية، وتنحاز للأمن والسلم في الدولة السودانية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن مصر اتخذت إجراءات أمنية حدودية؛ توفر الأمن للمنطقة والاستدامة في هذا التوقيت، وتساعد على استيعاب أعداد اللاجئين والفارين والنازحين، وعمليات المساهمة في إجلاء الرعايا المصريين والأجانب.

ولفت إلى أن مصر تحاول التواصل مع كل الأطراف المعنية بأزمة السودان، ومن بينها دول الجوار، آملًا في إنهاء الأزمة، وإحلال الأمن والسلم في السودان، ليصبح كما يجب أن يكون.

وشدد زهدي، على أهمية إيقاف العمليات على الأرض، ثم يلي ذلك عملية سياسية متكاملة ومستدامة؛ تستوعب كل الأدوار المرجحة لمكونات المجتمع السوداني.





واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمدينة العلمين الجديدة الفريق أول الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة، مؤكداً موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذاً في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين.

من جانبه، أعرب الفريق أول ركن البرهان عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، مشيداً بالمساندة المصرية الصادقة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، خاصةً من خلال حُسن استقبال المواطنين السودانيين بمصر، معرباً في هذا الإطار عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الإفريقية.