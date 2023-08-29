شرطة لندن: رجلان بالمستشفى بعد وقوع سلسلة من حوادث الطعن في كرنفال نوتنج هيل

قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن، إن هناك رجلين لايزالان يتلقيان العلاج في المستشفى، بعد وقوع سلسلة من حوادث الطعن بينما يقترب "كرنفال نوتنج هيل" من الانتهاء.

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الثلاثاء،عن الشرطة القول، إن هناك رجلا -29 عاما- في حالة حرجة بالمستشفى، إثر تعرضه لحادث طعن في وارفيلد رود، قبالة طريق هارو، بعد الساعة التاسعة مساء أمس الاثنين بقليل.

كما يوجد شاب -19 عاما- في حالة خطيرة ولكن مستقرة بالمستشفى بعد أن تعرض للطعن في منطقة لادبروك جروف قبل الساعة الثامنة مساء بقليل.

وقالت الشرطة، إن هناك ستة رجال آخرين، وأعمارهم هي 18 و19 و20 و25 و28 و40 عاما، أصيبوا بجروح غير قاتلة، في حوادث طعن منفصلة على مدار مساء الاثنين.

وتم إلقاء القبض على 275 شخصا خلال يومين من الكرنفال، بينهم 165 شخصا ألقي القبض عليهم أمس الاثنين بسبب مجموعة من الجرائم التي تشمل حيازة أسلحة هجومية، والاعتداء على أفراد من الشرطة، وحيازة المخدرات، وجرائم جنسية.

وقال نائب مساعد المفوض، أدي أديلكان، الذي أشرف على عملية الشرطة: "من المؤسف أنه للعام الثاني على التوالي، تشهد ليلة الاثنين من الكرنفال وقوع أعمال عنف خطيرة".