روسيا: مقتل عدة أشخاص في قصف أوكراني على الحدود

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اتهمت روسيا اليوم الثلاثاء القوات الأوكرانية بقصف قرية في بريانسك على المنطقة الحدودية، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، حسبما ذكر الحاكم الإقليمي عبر تطبيق تليجرام.

وأشارت تقارير إلى أن هناك أطفالا ضمن ضحايا القصف في قرية كليموفو / 15 كيلومترا من الحدود الأوكرانية/ حسبما كتب الحاكم الإقليمي ألكسندر بوجوماس عبر قناته على تطبيق تليجرام.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بصورة مستقلة. ولم تصدر كييف تعليقا مبدئيا.

وبحسب الحاكم، ألحق القصف أضرارا بأحد المبانى المدرسية ، فضلا عن عدة مبان سكنية ومنشآت إدارية.

وصدرت تقارير متكررة في الأسابيع القليلة الماضية بشأن هجمات أوكرانية مزعومة على الأراضي الروسية.

وأفادت روسيا فى أحدث تقاريرها حول آخر المستجدات أمس الأول الأحد وأمس الاثنين بأنه تم صد الهجمات التي شنتها طائرات مسيرة فوق منطقتي بريانسك وكورسك على الحدود.