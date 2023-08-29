كوريا الجنوبية تخصص 393 مليون دولار لدعم أوكرانيا خلال العام المقبل

خصصت كوريا الجنوبية مبدئيا 393 مليون دولار أمريكي من ميزانيتها للعام المقبل لاستخدامها في برامج دعم مختلفة لأوكرانيا، بما في ذلك مشاريع متعلقة بإعادة الإعمار.

واقترحت الحكومة الكورية، في مشروع ميزانيتها الصادر اليوم، زيادة الأموال التي ستخصصها سول للمشاريع المتعلقة بأوكرانيا في عام 2024 بأكثر من ثمانية أضعاف عن الأموال التي تضمنتها ميزانية هذا العام، والمتعلقة بتقديم مساعدات إنسانية لكييف في حربها مع موسكو، لتناهز مبدئيا 393 مليون دولار.

جدير بالذكر أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك - يول كان قد اتفق مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارته كييف الشهر الماضي، على تزويد أوكرانيا بحزمة من المساعدات الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار تحت اسم "مبادرة السلام والتضامن الأوكرانية".