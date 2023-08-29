إسرائيل تدرس إقامة خط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز الطبيعي لتركيا

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليمات لفريق مشترك بين وزارات حكومته بدراسة البدائل لصادرات إسرائيل الحالية من الغاز.

وذكرت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن أحد الخيارات التي يتم النظر فيها هو بناء خط أنابيب تحت البحر من تركيا إلى أكبر حقل للغاز الطبيعي البحري في إسرائيل "ليفياثان"، مشيرة إلى أنه بموجب الخطة، سيتم توجيه الغاز إلى تركيا ومن ثم إلى دول جنوب أوروبا بهدف تقليل الاعتماد على خط الأنابيب الروسي.

ووفق القناة، "يهدف خط الأنابيب المقترح إلى ربط خط الأنابيب التركي الأوروبي الرئيسي باحتياطيات الغاز الوفيرة في إسرائيل والمناطق المجاورة".

وطبقا للقناة، "تسعى المبادرة إلى إنشاء إمدادات غاز بديلة قابلة للتطبيق لأوروبا، حيث تتطلع المنطقة إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي"، لافتة إلى أن الأمر بتشكيل الفريق صدر في اجتماع حضره رئيس الوزراء مع وزير الطاقة يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، يأتي ذلك وسط سعي الشركات المالكة للخزان لزيادة صادراتها من الغاز.

وتقول القناة إنه لسنوات، ضغطت تركيا على إسرائيل لبناء خط الأنابيب، لكن الأخيرة تخشى أن تضر هذه الخطوة بعلاقاتها مع جارتي تركيا قبرص واليونان، ومع المشروع المخطط له أن يمر عبر مياههما في شرق البحر الأبيض المتوسط.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأسابيع المقبلة وسط الدفء الأخير في العلاقات بين البلدين.

وكان تم تأجيل الاجتماع، الذي كان من المقرر عقده في 28 يوليو الماضي، بعد أن اضطر نتنياهو إلى الخضوع لعملية جراحية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب الشهر الماضي.