وزير خارجية بريطانيا يزور الصين غدا

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يتوجه وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي، إلى الصين غدا الأربعاء، في زيارة رسمية في إطار الجهود المبذولة لتخفيف حدة التوتر بين الغرب وبكين.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، إن كليفرلي تعهد بأن يثير خلال رحلته المخاوف المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان والخلاف مع تايوان، والتعامل مع هونج كونج.

وتعتقد بريطانيا أن التعامل مع إدارة الزعيم الصيني شي جين بينج، من الأهمية بمكان نظرا لنفوذها الاقتصادي والسياسي البارز في أنحاء العالم.

ويسير كليفرلي على خطى نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي سبقه بزيارة بكين في يونيو الماضي، حيث ستكون هذه الزيارة الأولى لوزير خارجية بريطاني للصين منذ عام 2018.

ومن المتوقع أن تكون الزيارة محط أنظار صقور الصين في صفوف المحافظين ببريطانيا، في ظل مخاوفهم الأمنية الخطيرة بشأن القوة المتزايدة لبكين.

ونشرت صحيفة تشاينا ديلي، الرسمية، نبأ زيارة كليفرلي.

ويزور وزير الخارجية البريطاني الفلبين اليوم الثلاثاء، في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز علاقاتها بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ردا على صعود الصين كقوة عظمى ناشئة.