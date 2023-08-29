السلطات الألمانية تضبط ما يقرب من نصف طن كوكايين في صناديق موز

أعلن مكتب مكافحة الجريمة بولاية سكسونيا الألمانية اليوم الثلاثاء، عن ضبط كمية من الكوكايين يتجاوز مجموعها 480 كيلوجراما في مصنعين لإنضاج الفاكهة في الولاية الواقعة شرقي ألمانيا.

وأوضح المكتب، أن قيمة المخدرات التي تم العثور عليها في صناديق موز تعادل مبلغا يتألف من رقمين متوسطين من ملايين اليورو.

وذكر المكتب، أن السلطات كانت أطلقت يوم الخميس الماضي عملية شرطية كبيرة استغرقت عدة أيام بعد اكتشاف طردين مشبوهين على منصة نقالة تقل صناديق موز في مصنع لإنضاج الفاكهة.

وقال المكتب، إن الشركة مالكة المصنع أخطرت الشرطة، وحسب بيانات المكتب تم ضبط أكثر من 280 كيلوجراما من المخدرات، وكان هناك طوب معبأ مع كل كيلوجرام، بالإضافة إلى ذلك تم ضبط أكثر من 200 كيلوجرام أخرى معبأة بنفس الشكل في شحنة لدى شركة أخرى متخصصة أيضا في إنضاج الفواكه.

وصرح المكتب، بأن قوات الطوارئ احتاجت إلى يومين لإتمام عملية ضبط صناديق الموز، ثم احتاجت إلى أيام أخرى لتفريغ العبوات وتحريز الوثائق التي يمكن استخدامها في المحكمة.

ويباشر الادعاء العام في مدينة لايبتسيج التحقيق في الواقعة بوصفها اشتباها في اتجار غير مشروع بمواد مخدرة بكميات كبيرة.