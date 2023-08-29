قطر تشارك في مؤتمر عالم الملاحة الجوية في مونتريال

شاركت دولة قطر، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، في مؤتمر عالم الملاحة الجوية الذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو خلال الفترة بين 28 و31 أغسطس الجاري في مدينة مونتريال الكندية تحت شعار "استشراف أجواء الغد.. معالجة أبرز الإشكاليات والتكنولوجيات في مجال الملاحة والسلامة الجوية".

ترأس الوفد القطري المشارك في المؤتمر، السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وبحضور السيد عيسى بن عبدالله المالكي المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة الطيران المدني الدولي وعدد من الخبراء القطريين بإدارة الملاحة الجوية.

ويناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطيران العالمي، والإجراءات المستقبلية لتطوير منظومة الطيران، فضلا عن استعراض التقنيات التكنولوجية في مجال الملاحة الجوية والسلامة الجوية، وسبل تحسين المطارات وتطويرها لمواكبة الاحتياجات المستقبلية، بالإضافة إلى التحسينات الفنية والتشغيلية لضمان عمليات أكثر كفاءة في إدارة الحركة الجوية، وتطوير عمليات الطائرات، وغيرها من الموضوعات والمحاور الأخرى.

ويعتبر المؤتمر فرصة سانحة لإجراء حوار مفتوح وهام حول أهم صعوبات التشغيل والتنفيذ التي تعترض كافة الجهات المعنية، وأبرز الإشكاليات والتكنولوجيات في مجال الملاحة والسلامة الجوية، وذلك بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها.

ويصاحب مؤتمر عالم الملاحة الجوية معرض التكنولوجيات الحالية والناشئة في قطاع الطيران الذي تشارك فيه الهيئة العامة للطيران المدني بجناح رئيسي للتعريف بأحدث الأنظمة والتقنيات المعتمدة في إدارة الحركة الجوية في دولة قطر.