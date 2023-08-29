الرئيس الإيراني: تجارتنا مع دول الجوار سجلت نموا بنسبة 14%

قال الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، إن تجارة بلاده مع دول الجوار سجلت نموا بنسبة 14% في ظل سياسة الجوار التي تنتهجها الحكومة الـ13 (حكومة رئیسي)، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (إرنا).

وقال رئيسي، إن "انضمام إيران إلى منظمات مثل شنغهاي وبريكس يثبت أن سياسة الأعداء في عزل إيران فشلت".

وأشار الرئیس الإيراني خلال المؤتمر الصحفي الثالث لرئيس الجمهورية، الذي انطلق اليوم الثلاثاء، بمشاركة 250 إعلاميا، إلى نمو العلاقات التجارية مع دول الجوار بنسبة 14%، مضيفا أن توسیع الأسواق في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا یأتي في إطار السياسات المذكورة.

ولفت إلى انضمام إيران إلى الاتحاد الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس، وأضاف أن "هذا يدل على أن الأعداء فشلوا في سياستهم الرامية إلى عزل إيران".