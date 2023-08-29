اليابان تلمح إلى تقديم شكوى ضد الصين لحظرها واردات المأكولات البحرية اليابانية

ألمح وزراء يابانيون اليوم، إلى أن الحكومة قد تقدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن قرار الصين حظر جميع واردات المأكولات البحرية اليابانية، بعد أن بدأ إطلاق المياه المشعة المعالجة إلى البحر من محطة فوكوشيما النووية المعطلة.

وذكرت وكالة /كيودو/ للأنباء اليابانية نقلا عن ساناي تاكايشي وزير الأمن الاقتصادي الياباني في مؤتمر صحفي، "إننا ندخل مرحلة حيث يتعين علينا النظر في اتخاذ تدابير مضادة ضد قيود الاستيراد التي تفرضها الصين، بما في ذلك تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، إذا كان تقديم احتجاج عبر قناة دبلوماسية أمرا ضروريا".

وبدوره قال يوشيماسا هاياشي وزير الخارجية الياباني أيضا في مؤتمر صحفي منفصل، إن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة في إطار أطر مثل منظمة التجارة العالمية، وشدد على أهمية الاتصال الوثيق بين البلدين من أجل الحفاظ على علاقة بناءة.

وحث وزير الخارجية الياباني، بكين، على الرفع الفوري لحظر الاستيراد الذي فرضته يوم /الخميس/ الماضي، بعد وقت قصير من بدء المجمع النووي تفريغ المياه في المحيط الهادئ، قائلا: إن الإجراء لا يستند إلى أسس علمية.

وكانت الحكومة الصينية قد أعربت عن مخاوفها بشأن تأثير ما تسميه المياه الملوثة نوويا وفرضت حظرا على استيراد المأكولات البحرية لحماية حياة الناس وصحتهم.. كما منعت الصين مشغلي إنتاج الأغذية من شراء أو استخدام المأكولات البحرية التي منشؤها اليابان لمعالجتها للبيع.