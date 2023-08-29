بريطانيا تحذر من استمرار الاضطراب في مطاراتها لأيام قادمة

حذر مارك هاربر وزير النقل البريطاني، اليوم، من استمرار الاضطراب في مطارات بلاده لأيام قادمة، وذلك بعد العطل التقني الذي ضرب أنظمة مراقبة الحركة الجوية.

وقال هاربر، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إن "الأمر سيستغرق بضعة أيام لنقل كل المسافرين إلى الوجهات التي يرغبونها"، مضيفا أن عطلا بهذا الحجم لم يحدث في أنظمة المراقبة الجوية منذ نحو عقد، دون أن يشير إلى وجود شبهة هجوم إلكتروني وراء العطل الفني.

وحذرت المطارات وشركات الطيران العاملة في البلاد من أن انقطاع الرحلات قد يستمر لعدة أيام، بعد أن أدى العطل إلى تقطع السبل بمئات الآلاف من الركاب أو تأخيرهم في العودة من العطلات خارج البلاد، مع تأخير في إقلاع وهبوط الرحلات لمدد وصلت إلى اثنتي عشرة ساعة.

وأشارت بيانات صادرة عن شركة سيريام المختصة في بيانات الطيران إلى أنه تم إلغاء 790 رحلة مغادرة من البلاد أمس الإثنين، أي نحو 27 بالمئة من إجمالي عدد الرحلات المقررة، فيما تم إلغاء 785 رحلة قادمة إلى بريطانيا، أي ما يمثل نحو 27 بالمئة من عدد الرحلات.

ومع استمرار العطل الفني منذ الأمس، اضطر مراقبو الحركة الجوية إلى إدخال بيانات رحلات الطيران يدويا لساعات، قبل تحديد العطل وعلاجه.

وفي سياق متصل، طالبت شركات الطيران من المسافرين أمس التأكد من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، حيث أبلغت الخطوط الجوية البريطانية الركاب المقرر سفرهم اليوم أنه بإمكانهم ترحيل موعد رحلاتهم مجانا، فيما حث مطار هيثرو، وهو أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم، الركاب على القدوم إلى المطار فقط في حال تم التأكد من تشغيل الرحلات الجوية.

وعمت الفوضى وحالة من عدم اليقين المطارات البريطانية، منذ أمس وحتى صباح اليوم، مع اغلاق مكاتب تسجيل الوصول التابعة لشركات الطيران، في وقت لم تتمكن شركات الطيران من تأكيد ما اذا كانت رحلاتها ستغادر المطار أم ستؤجل.