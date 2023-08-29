قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم حضور جنازة يفجيني بريجوجين رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة الذي لقي حتفه في تحطم طائرة خاصة الأسبوع الماضي.

وجاء تحطم الطائرة بعد شهرين من تمرد مسلح نظمته مجموعته ضد كبار قادة الجيش الروسي استولت فيه على مدينة روستوف بجنوب البلاد، وتقدمت باتجاه موسكو، قبل أن تتراجع وهي على بعد مئتي كيلومتر من العاصمة.

وردا على سؤال حول ما إذا كان بوتين سيحضر الجنازة، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: «حضور الرئيس غير وارد»، وفق قناة «العربية».

وأوضح بيسكوف أن الكرملين ليس لديه معلومات محددة فيما يتعلق بترتيبات الجنازة، مشيرا إلى أنها مسألة تخص العائلة.

وقال محققون يوم الأحد، إن الفحوص الوراثية أثبتت أن بريجوجين كان بين الأفراد العشرة الذين لقوا حتفهم في تحطم الطائرة.

ورفض الكرملين تلميحات بعض الساسة والمعلقين الغربيين بأن بوتين أمر بقتل بريجوجين بدافع الانتقام، ووصفها بأنها «محض أكذوبة».