أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الثلاثاء، بأن وزيرة خارجية حكومة الوحدة «الموقوفة» نجلاء المنقوش غادرت مدينة إسطنبول التركية متوجهة إلى العاصمة البريطانية لندن.

ونقلت «بوابة الوسط» الليبية عن مصدر، قوله إنّ أسرة المنقوش تقيم في بريطانيا، مشيرا إلى أن المنقوش كانت قد غادرت مطار معيتيقة الدولي إلى تركيا على متن طائرة خاصة نوع «فالكون» تابعة لحكومة الوحدة.

وكانت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبية نجوى وهيبة، قد أكدت أن المجلس طالب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بالتوضيح بشأن لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

وقالت وهيبة، في تصريحات مع منصة «صفر» الليبية عبر حسابها على «فيسبوك»، إن موقف المجلس الرئاسي واضح وأي تعامل مع الكيان الصهـيوني يعد خرقا للقوانين الليبية، نافيا وصول أي قرار رسمي بإقالة نجلاء المنقوش إلى المجلس الرئاسي حتى الآن.

وكانت وكالة «رويترز» نقلت أمس الاثنين، عن مسئول حكومي لم تسمه، قوله إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة أقال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على خلفية لقائها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.