فوزنياكي تتأهل للدور الثاني ببطولة فلاشينج ميدوز للتنس

قدمت لاعبة التنس الدنماركية المخضرمة كارولين فوزنياكي عودة قوية إلى البطولات الكبيرة بفوزها 6 / 3 و6 / 2 على الروسية تاتيانا بروزوروفا مساء الاثنين (صباح اليوم الثلاثاء) في الدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) آخر بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم الحالي.

وشهدت المباراة أول ظهور لفوزنياكي صاحبة الـ33 عامًا في البطولات الكبرى منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام.

وهذه هي البطولة الثالثة فقط التي تشارك فيها فوزنياكي هذا الموسم بعد عدولها عن قرار الاعتزال.

وكانت فوزنياكي المصنفة الأولى على العالم سابقا قررت الاعتزال بعد بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020، وأكدت وقتها أنها ترغب في تكوين عائلة مع زوجها ديفيد لي، والاهتمام بعلاجها من مرض التهاب المفاصل، الذي أكد الأطباء في 2018 إصابتها به.

وبالفعل، شهدت السنوات القليلة الماضية رعاية فوزنياكي لطفليها.

وقالت فوزنياكي: "من المدهش أن أعود للملاعب... بشكل واضح، كنت متوترة للغاية مع عودتي إلى هنا. لم أشارك في هذه البطولة (أمريكا المفتوحة) منذ 2019، وحدث الكثير منذ ذلك الوقت. ولكن الحصول على فرصة أخرى في هذه البطولة الكبيرة أمر مدهش".

ولدى سؤالها بعد المباراة عن طفليها، قالت مازحة إن أوليفيا البالغة من العمر سنتين تقول دائما إنها تريد أن تصبح مثل أمها.

وكانت فوزنياكي دشنت عودتها للملاعب قبل نحو ثلاثة أسابيع، وحققت الفوز في مباراة واحدة فقط من ثلاث مباريات خاضتها في بطولتي مونتريال وسينسيناتي قبل المشاركة في فلاشينج ميدوز.

وتلتقي فوزنياكي في الدور الثاني للبطولة مع التشيكية بيترا كفيتوفا، التي تأهلت لهذا الدور بالفوز على الإسبانية كريستينا بوكسا 6 / 1 و7 / 6.