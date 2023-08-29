أحمد حسن عن أزمة الأهلي واتحاد الكرة: رحم الله اللوائح والقوانين

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انتقد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، المعركة النارية الجارية بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب أزمة مباراة إثيوبيا وكأس السوبر الإفريقي.

وشهدت قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا في ختام مشوار تصفيات أمم إفريقيا 20224 تواجد 4 لاعبين من الأهلي وهم محمد الشناوي ومحمد هاني ومروان عطية ومحمد عبدالمنعم.

وتتواجد بعثة النادي الأهلي حاليًا في النمسا بمعسكر خارجي استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الإفريقي والمقرر إقامتها يوم 15 سبتمبر بالسعودية.

وطلب مجلس إدارة النادي الأهلي في بيان رسمي من اتحاد الكرة اعفاء ضم رباعي الأهلي لمعسكر المنتخب نظرًا لارتباطهم بمباراة السوبر الإفريقي وضمان المنتخب التأهل لأمم إفريقيا 2024.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي:" مباراة الأهلي واتحاد الكرة أصبحت خارج المستطيل الأخضر والجيم أصبح يسير بمبدأ سيب وأنا سيب، وفي النهاية رحم الله اللوائح والقوانين وأكررها " الأسوأ لم يأت بعد".

وتقام مباراة مصر ضد إثيوبيا، يوم 8 من شهر سبتمبر المقبل، على ستاد الدفاع الجوي، في ختام مشوار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا كوت ديفوار 2024.

وتأهل منتخب مصر رسميًا لنهائيات أمم إفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة ورافقه منتخب غينيا، بينما ودعت إثيوبيا ومالاوي المنافسات.