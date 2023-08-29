تمكن أطباء الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال في منطقة نجران بالسعودية، من إجراء تدخل جراحي لإنقاذ حياة طفلة حديثة الولادة مصابة بعيب خلقي في الرأس، وذلك من خلال عملية جراحية استغرقت خمس ساعات وكللت بالنجاح.

وأوضحت مديرية صحة نجران، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، أن الفريق الطبي تعامل مع الحالة بسبب وجود بروز خلف جمجمة الرأس، وتم إجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية اللازمة حيث شخصت الحالة بمرض "القيلة الدماغية"، وهو بروز ورمي يظهر من الدماغ، غالبًا في الجزء الخلفي من الجمجمة، وذلك بسبب عدم انغلاق الأنبوب العصبي لدى المصابين عند الأسبوع الرابع من الحمل مما تسبب بهذا العيب الخلقي.

وبيّن الفريق المعالج أنه تقرر إجراء تدخل جراحي عن طريق عمل فتح لتلك الكتلة، والتعامل مع الأنسجة العصبية، والأوعية الدموية، واسترجاع الأنسجة الحساسة إلى وضعها، واستئصال الكتلة الزائدة، وإعادة ترميم الأنسجة السحائية للمخ، ليتم بعدها نقل الطفلة إلى قسم العناية المشددة لتتلقى الخدمة الطبية بإشراف الفريق الطبي والتمريضي لحين استقرار الحالة وخروجها من المستشفى.