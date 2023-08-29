اليابان تلمح إلى إمكانية تقديم شكوى ضد حظر الصين لواردات المنتجات البحرية

ألمح وزراء يابانيون اليوم الثلاثاء إلى أن الحكومة ربما تتقدم بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية بشأن قرار الصين حظر جميع واردات المنتجات البحرية اليابانية، وذلك بعد البدء في إطلاق المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية في البحر.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن وزيرة الأمن الاقتصادي ساناي تاكايشي قالت في مؤتمر صحفي "نحن ندخل في مرحلة يتعين علينا أن نتخذ فيها إجراءات مضادة ضد قيود الاستيراد التي فرضتها الصين، ويشمل ذلك تقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية، في حال لم يكن تقديم احتجاج عبر القنوات الدبلوماسية فعالا".

وقال وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي منفصل إن اليابان "سوف تتخذ الخطوات الضرورية ضمن أطر مثل منظمة التجارة العالمية"، كما أكد أهمية "التواصل الوثيق" بين الدولتين من أجل الحفاظ على علاقة "بناءة".

وحث هاياشي بكين على إلغاء الحظر على واردات المنتجات البحرية اليابانية، الذي تم فرضه الخميس الماضي بعد فترة قصيرة من بدء طوكيو في إطلاق المياه في المحيط الهادئ.