كشف الفنان كريم عبد العزيز عن علاقته بالجيل الأكبر من الفنانين، قائلا: "جيلي كبر على أعمال عادل إمام ويحيى الفخراني وأحمد زكي، واتعلمنا منهم بجانب الالتزام، حب الشغل، وتعلمنا اننا مش رايحين نمثل، احنا بندخل بيوت وبنأثر في الناس والغلطة لا تغتفر في هذه المهنة".

وعبر كريم عبد العزيز خلال لقائه مع راديو انرجي، عن أمنيته لتكريم مشوار الفنان عادل إمام، قائلا: "نفسي أكرم عادل إمام العظيم اللي كبرنا كلنا على مدرسته وأفلامه وبعتبر نفسي من ولاده وعلاقته بوالدي قديمة جدا وولاده إخواتي، ومثلت معه المشبوه وهو أسطورة من أساطير الفن".

وتحدث كريم عبد العزيز عن علاقته بالفنان أحمد عز الذي اكتشفه وأصبح صديقا مقربا له بعدما عملا سويا في فيلم كيرة والجن، "كسبت أحمد عز كصديق في كيرة والجن"، مشيرا أن هناك صفات مشتركة بينهما، منها كيفية التعامل مع الفن واحترام الجمهور والمهنة.