جنرال أوكراني: قواتنا تتقدم على الجبهة الجنوبية

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أعلن الجيش الأوكراني أنه يحرز المزيد من التقدم على الجبهة الجنوبية.

وكتب البريجادير جنرال أوليكسندر تارنافسكي قائد القوات التي تم نشرها في منطقة زابوريجيا عبر قناته على تطبيق تليجرام اليوم الثلاثاء: "نصد وندفع العدو إلى الخلف".

وقال إن القوات الأوكرانية اخترقت أول خط دفاعي روسي قوي عن طريق السيطرة على قرية روبوتين، دون أن يدلي بتفاصيل.

وبحسب التقارير، فهم يهاجمون الآن الخط الروسي التالي الذي يغلق الطريق صوب بلدتي توكماك وميليتوبول المحتلتين.

وأوضح الجنرال أن الهدف هو الوصول إلى بحر أزوف، نحو 90 كيلومترا، وعزل القوات الروسية عن بعضها البعض.

وكتب تارنافسكي، في إشارة إلى معارك المدفعية الثقيلة ، أن المدفعية نفذت حوالي 1200 أمر إطلاق في يوم واحد تحت قيادته.

وكرر التقرير المسائي لقيادة الأركان العامة في كييف هذه التقارير.

ولم يتسنَ التحقق من هذه المعلومات بصورة مستقلة.