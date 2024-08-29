ضبط عصابتين و163 سلاحا وتنفيذ 86 ألف حكم خلال 24 ساعة

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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط 163 قطعة سلاح ناري بحوزة 120 متهما، شملت "7 بنادق آلية، و32 بندقية خرطوش، و8 طبنجات، و116 فرد محلي، و279 طلقة مختلفة الأعيرة، و10 خزن، و226 سلاحا أبيض".

ونجحت الحملات في ضبط تشكيلين عصابيين ضما 6 متهمين ارتكبوا 4 حوادث متنوعة، وتنفيذ 86 ألفا و120 حكما قضائيا متنوعا.

وضبطت الأجهزة الأمنية 366 قضية مخدرات بإجمالي 7 أطنان و450 كيلو مخدرات،و3428 قرص مخدر.

وجرى ضبط 30 متهما هاربا و17 متهما بالبلطجة، 254 دراجة نارية مخالفة، و23 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في فحص 54 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.