مبادرة 100 يوم صحة تواصل تقديم خدماتها في هيئة ميناء دمياط

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الخميس، المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" من خلال فريق طبي؛ لتقديم كل الخدمات الصحية، لجميع العاملين بالهيئة من كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وقياس السكر والضغط، بجانب تقديم خدمات لدعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن الأمراض السرطانية.

وأوضحت هيئة الميناء بدمياط، في بيان لها اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء بحري أحمد حواش، وطارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وذلك لتنمية العنصر البشري صحياً واجتماعياً.

من جانبها أضافت الدكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي، أن مبادرة "100 يوم صحة" انطلقت تحت شعار "انزل واكشف واطمن من كل مكان في مصر"، والتي تستهدف 105 ملايين مواطن مصري في 27 محافظة، لتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية، والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية، بجانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.

وتضم المبادرة أكثر من 500 قافلة، و5000 وحدة رعاية أساسية، و700 مستشفى على مستوى الجمهورية؛ حيث توجد المبادرة في: "الأماكن الحيوية، والوحدات الصحية، والعيادات والقوافل المتنقلة".

وتشمل تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة بالمجان، علاوة على توفير 6 سيارات متنقلة لتقديم خدمة "الماموجرام"، وخدمات دعم صحة المرأة من التوعية بالفحص الذاتي للثدي



