إحباط هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على حفل تايلور سويفت في فيينا

كشف مسئول في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أنهم تمكنوا من إحباط هجوم إرهابي لتنظيم داعش، الذي كان يستهدف قتل "عشرات الآلاف" من المعجبين في حفل تايلور سويفت في فيينا.

وقال ديفيد كوهين، نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، خلال قمة للاستخبارات والأمن القومي في ولاية ماريلاند، إن الوكالة زودت السلطات النمساوية بمعلومات مهمة عن 4 أشخاص على صلة بتنظيم داعش الإرهابي، حيث كانوا يخططون لمهاجمة الحفل، وذلك وفقا للديلي ميل البريطانية.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، قال كوهين: إنهم كانوا يخططون لقتل عدد كبير، عشرات الآلاف من الأشخاص في هذا الحفل".

وأضاف المسئول، أنه تم ضبط مواد لصنع القنابل بحوزة بعض الأفراد الذين تم القبض عليهم، مؤكدا أنهم كان لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى المكان، وكان من المقرر إقامة 3 عروض لـEras Tour.

يذكر أنه تم إلغاء العروض، والتي كان من المقرر أن تستضيف 200 ألف مشاهد، في الفترة من 8 إلى 10 أغسطس بملعب إرنست هابل في فيينا. وفي 7 أغسطس، ألقت السلطات النمساوية القبض على شخصين متهمين بالتخطيط لهجوم إرهابي، واعتقلت آخرين في الأيام التالية.

وتم القبض على 3 أشخاص على صلة بالمؤامرة الإرهابية، من بينهم النمساوي "بيران.أ"، البالغ من العمر 19 عاما، الذي تعهد بالولاء لتنظيم داعش الإرهابي، ووضع نصب عينيه جولة سويفت كهدف، ويعتبر حاليا المشتبه به الرئيسي. يشار إلى الاشتباه في اثنين آخرين، أحدهما نمساوي الجنسية، ويبلغ من العمر 17 عامًا، والآخر عراقي، ويبلغ من العمر 18 عامًا، لكن لم يتم الكشف عن أسمائهم بعد.

وكشفت التحقيقات أن "بيران.أ"، كان يصنع قنبلة في الحديقة الخلفية لمنزل والديه، وفي وقت سابق من هذا الشهر، وصلت معلومات تؤكد تحول "بيران" إلى التطرف على يد داعية الكراهية الشهير أبو البراء في برلين، وذلك وفقًا لمصادر المخابرات الألمانية.

زعمت مجلة بروفيل الألمانية أن "بيران أ"، التحق بمدرسة إدارة الأعمال في نيونكيرشن، حيث كان عليه إعادة السنة وكان عنيفًا بشكل متكرر تجاه الفتيات، كما قال زملاء الدراسة السابقون. ويزعم أنه أمسك بفتاة في مثل عمره من رقبتها ودفعها إلى الحائط أثناء مشاجرة. وبعد عام واحد فقط، قال زميل سابق له، إنه تحرش بفتيات أخريات قبل أن "يغير مظهره كثيرًا ويصبح منعزلاً". واتضح أن Beran A، وشريكه خططا لمهاجمة مكان حفل Swift الموسيقي، من خلال قيادة السيارة إلى الحشد في الخارج ومهاجمتهم بالسكاكين والمناجل قبل تفجير قنبلة انتحارية لقتل أكبر عدد ممكن من المعجبين.

وكان "بيران.أ"، قد عمل سابقًا في نفس مصنع الفولاذ المقاوم للصدأ في تيرنيتز مثل والده، وكان يقوم بالتدريب المهني كبائع تجزئة في المصنع، حيث كان بإمكانه الوصول إلى مختبر المصنع، بما في ذلك المواد الكيميائية المختلفة.

وخلال مداهمة منزل العائلة في تيرنيتز، أبطل الخبراء مفعول القنابل في وقت سابق، من خلال تأمين المواد الكيميائية اللازمة لإنتاج مادة المتفجرة ترياسيتون ثلاثي بيروكسيد "TATP"، والتي يقال إن "بيران.أ" قد جربها بالفعل. وغالباً ما يستخدم داعش مادة TATP في الهجمات الإرهابية، ويتطلب الأسيتون بالإضافة إلى بيروكسيد الهيدروجين، وهو ما أكد المسئولون أنه تم العثور عليه في المنزل.

وبعد هذه المؤامرة، شارك تايلور سويفت غبر موقع إنستجرام سبب اختيارها لإحياء الحفل في البداية، بينما التزمت الصمت في الأيام التي تلت إلغاء العرض، وكتبت: "كان إلغاء عروضنا في فيينا أمرًا مدمرًا".

بينما كتبت في منشور سابق في 21 أغسطس: "لقد ملأني سبب الإلغاء بإحساس جديد بالخوف وكمية هائلة من الذنب لأن الكثير من الناس خططوا للحضور إلى تلك العروض". وتابعت، "لكنني كنت أيضًا ممتنة جدًا للسلطات لأنه بفضلهم، كنا نقيم حفلات موسيقية حزينة". وعملت نجمة البوب وفريقها بشكل وثيق مع السلطات البريطانية لضمان سير الليالي الخمس التي أمضتها في استاد ويمبلي بلندن بسلاسة وأمان. وتابعت: "دعوني أكون واضحة للغاية: لن أتحدث عن شيء ما علنًا إذا كنت أعتقد أن القيام بذلك قد يستفز أولئك الذين يريدون إيذاء المعجبين الذين يأتون إلى عروضي".

وأردفت تيلور، "في مثل هذه الحالة، يكون الصمت في الواقع إظهارًا لضبط النفس، وانتظارًا للتعبير عن نفسك في الوقت المناسب". "أولويتي كانت إنهاء جولتنا الأوروبية بأمان، ومن دواعي ارتياحي البالغ أن أقول إننا فعلنا ذلك".