المملكة المتحدة تنضم للشراكة عبر المحيط الهادئ بحلول 15 ديسمبر

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من المقرر أن تنضم المملكة المتحدة لـ"اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ" التي تضم أستراليا وكندا قبل نهاية العام، بعد الموافقة على التصديق من جانب دولة سادسة.

وقالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، اليوم الخميس، إن انضمام المملكة لاتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ سوف يتم بحلول 15 ديسمبر، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه. ميديا).

ويأتي الإعلان بعدما أصبحت بيرو الدولة السادسة التي تصادق على اتفاق المملكة المتحدة بعد اليابان وسنغافورة وتشيلي ونيوزيلندا وفيتنام.

وحاليا هناك 11 دولة وقعت على اتفاق اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، بينها أستراليا وكندا والمكسيك وماليزيا وبروناي.

ووفقا لوزارة الأعمال والتجارة، سوف يصبح أكثر من 99 % من صادرات السلع البريطانية لأعضاء اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ بدون رسوم بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ويمكن أن يعزز الاقتصاد بواقع ملياري جنيه إسترليني (6ر2 مليار دولار) سنويا بحلول 2040.

وانتهت المملكة المتحدة من مفاوضات الانضمام لاتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ في مارس 2023 .

وقال وزير التجارة دوجلاس أليكسندر تأكيد انضمام المملكة المتحدة للتكتل هو "نبأ جيد للشركات البريطانية".