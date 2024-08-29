 مسلحون يختطفون ضابطا رفيع المستوى بالجيش الباكستاني وشقيقيه - بوابة الشروق
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مسلحون يختطفون ضابطا رفيع المستوى بالجيش الباكستاني وشقيقيه

إسلام أباد (د ب أ)
نشر في: الخميس 29 أغسطس 2024 - 2:26 م | آخر تحديث: الخميس 29 أغسطس 2024 - 2:26 م

أعلنت مصادر اليوم الخميس، أن مسلحين اختطفوا ضابطا رفيع المستوى من الجيش الباكستاني وشقيقيه من قريتهم النائية في المنطقة المضطربة بشمال غرب البلاد بالقرب من الحدود الأفغانية.

وقال مصدران، على الأقل، من المخابرات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المسلحين أخذوا الضابط، وهو برتبة ليفتنانت كولونيل، من بلدة ديرا إسماعيل خان أمس الأربعاء، حيث ذهبت أسرته من أجل جنازة والده.

وأضافت المصادر أن الشقيقين اللذين اختطفا أيضا يعملان لصالح وكالات حكومية.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن فردا رابعا من الأسرة اختطف أيضا، ولكن لم يتسن التأكد من ذلك.

وتجاور البلدة منطقة وزيرستان التي كان يسيطر عليها في السابق مسلحون إسلاميون على صلة بتنظيم القاعدة.

وتعمل مجموعة جامعة لمسلحين إسلاميين تسمى "طالبان باكستان" التي تنتهج نفس التفسير المتشدد للإسلام مثل نظرائها الأفغانيين ولكن لديها هياكل تنظيمية مختلفة، في المنطقة الحدودية من مخابئها المزعومة في أفغانستان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

 


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