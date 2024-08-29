حزب الله يعلن استهداف مواقع مستحدثة وثابتة للجيش الإسرائيلي بالمسيرات والأسلحة المناسبة

أعلن حزب الله اللبناني عن شنه هجمات ضد القوات الإسرائيلية بمسيرات وأسلحة مناسبة شملت عدة مواقع عسكرية ثابتة ومستحدثة، مشيرا إلى تحقيق إصابات مؤكدة مباشرة للمواقع المستهدفة.



جاء ذلك في بيان أصدره الحزب عن مجمل عملياته يوم الأربعاء 28-08-2024.

وأورد الحزب في بيانه: "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ، وفقا للآتي:



1- شن هجوم جوي بمسيّرة انقضاضية على المقر المستحدث للّواء الغربي جنوب مستوطنة يعرا ‏مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده وأصابت أهدافها بدقة، كردّ على ‏الاعتداء الذي طال منطقة البقاع ليل الثلاثاء.

2- الساعة 14:20 استهداف موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 14:20 استهداف موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

4- الساعة 16:15 استهداف موقع بياض بليدا ‏بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.‏

5- استهداف ‌‏مبان يستخدمها الجنود الإسرائيليون في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة، كردٍّ على ‌‌‏‌‏اعتداءاتهم على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

6- استهداف ‌‏مبان يستخدمها الجنود الإسرائيليون في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة، كردّ على ‌‌‏‌‏اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.